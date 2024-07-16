У Кракові невідомі напали на 17-річного українця — відрізали палець і пробили голову

У Польщі в місті Краків група невідомих напала 17-річного українця — йому пробили голову і відрізали палець. А потім хлопця скинули в басейн. Інцидент стався 10 липня.
Про це пишуть Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza і Wiadomości.
Біля басейну «Закшувек» між групою людей завʼязалася бійка, після якої українець потрапив у лікарню. Триває розслідування, шукають винуватців і свідків.
Журналісти Gazeta Wyborcza поговорили з матірʼю постраждалого. За її словами, четверо чоловіків підійшли до групи з шести людей, серед яких був її син. Нападники нібито застосували мачете і сльозогінний газ.
Wiadomości уточнили, що поліція затримала підозрюваних у нападі. Наймолодшому з них 15 років. А тому, що нібито побив українця, 17 років. Його судитимуть як дорослого. У нього вдома поліцейські знайшли мачете.
Усім затриманим висунули звинувачення в участі в бійці із застосуванням небезпечної зброї. Найстаршому з них висунули звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень людині.
- У травні стало відомо про вбивство 48-річного українця на фермі в Польщі. Поліція заявила, що чоловіка жорстоко вбили, а потім підозрювані навмисно підпалили ферму, щоб замести сліди. Підозрювані — це двоє чоловіків і жінка.