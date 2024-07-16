Генштаб: Росія втратила ще 1 110 військових і 44 артилерійські системи за добу

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (15 липня), російські війська втратили орієнтовно 1 110 військовослужбовців (вбиті та поранені), 13 танків, 36 бронемашин і 44 артилерійські системи, 57 одиниць автотехніки і вісім одиниць спецтехніки, а також 45 безпілотників різного рівня.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.