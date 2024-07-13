Guardian: Зеленський наступного тижня відвідає Британію і виступить перед лідерами Європи

Наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Велику Британію, щоб виступити перед європейськими лідерами в Бленгеймському палаці. Вони зберуться там, щоб обговорити Україну, безпеку Європи та демократію.

Про це пише Guardian з посиланням на джерела.

Конференція стане четвертою зустріччю Європейського політичного співтовариства — його започаткували після російського повномасштабного вторгнення за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Європейське політичне співтовариство покликане в неформальній обстановці зміцнити звʼязки між лідерами ЄС і країн Європи, які не входять до ЄС.

Це розглядається як «дуже важлива» можливість для нового лейбористського премʼєра Британії Кіра Стармера прийняти майже 50 європейських лідерів, а також відновити довіру до Великої Британії й показати, що вона повернулася на міжнародну арену після Brexit.

Серед запрошених країн, які не входять до ЄС, — Норвегія, Ісландія, Грузія, Косово, Сербія, Албанія та Туреччина.

Тема України, як пише Guardian, домінуватиме в дискусіях з лідерами. Їх запросять приєднатися до трьох робочих груп з питань оборони та демократії, кризи дезінформації, енергетики та міграції.

Президент Франції Емманюель Макрон також використає зустріч, щоб вчергове підтвердити необхідність підтримки України на тлі нових погроз з боку Путіна.