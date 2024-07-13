Міністр спорту Франції скупалася в Сені перед Олімпіадою — доводила чистоту води

Міністр спорту та Олімпійських ігор Франції Амелі Удеа-Кастера поплавала в Сені в Парижі перед початком Олімпіади-2024. Тако вона доводила придатність річки для змагань.

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

У гідрокостюмі та шапочці для плавання Амелі Удеа-Кастера стала першим політиком, який дотримався обіцянки на власному прикладі показати те, що в Сені плавати безпечно.

Мер Парижа Анн Ідальго та президент Франції Емманюель Макрон теж пообіцяли скупатися в Сені, щоб довести, що якість води напередодні Олімпійських ігор хороша.

«Ми сказали, що будемо готові, і ми готові», — заявила Амелі Удеа-Кастера.

Річка повинна прийняти змагання, зокрема плавання вільним стилем і триатлон. Після Олімпіади Париж планує залишити Сену доступною для плавання, скасувавши 100-річну заборону. Раніше це було заборонено через забрудненість Сени — туди текли стічні води. Наприкінці червня в річці все ще були присутні тривожні концентрації кишкової палички та бактерій ентерококів, які перевищували допустимі обмеження.

Олімпійські ігри 2024 року в Парижі розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. На змаганнях розіграють 329 медалей у 32 видах спорту (48 дисциплін). Участь в Олімпіаді візьмуть понад 10 тисяч спортсменів. Щоб надати змаганням паризького духу, організатори вирішили додати до кожної з медалей «маленьку частинку Парижу», а саме — залізо з Ейфелевої вежі.