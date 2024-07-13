Як змінився Зеленський за роки президентства. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 12 липня

Великий матеріал про те, як за п’ять років президентства змінився Володимир Зеленський, опублікувала інформагенція Reuters. Медіа акцентує увагу на тому, що проти Зеленського-комедіанта теперішній Зеленський ледь не протилежний. У 2019 році новообраний президент намагався запровадити у країні максимально ліберальні порядки ― зараз він президент в умовах обмежень демократії, викликаних воєнним станом. Тоді він був «хлопчакоподібний», зараз ― сивий і подекуди грізний. Якщо раніше прикметною рисою Зеленського була жартівливість, то тепер дедалі більше це різкість. Видання з посиланням на українських і західних співрозмовників стверджує, що Зеленський може вигнати з наради підлеглих, які плутаються у фактах, чи коли різні посадовці висловлюють тези, в яких суперечать один одному. Так було на початку цього року під час обговорення інформаційної кампанії щодо мобілізації, стверджують джерела видання.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що Зеленський активно і стрімко вчиться ― доказом стало швидке освоєння ним англійської мови. Під час війни він так само активно вбирає нову інформацію ― і дратується, якщо інші працюють не так активно, кажуть співрозмовники. «Абразивним» Зеленський був із західними партнерами, нерідко говорячи з ними списком вимог. Він міг повторювати перелік зброї, якої потребує Україна, від одного союзника до іншого. Попри дипломатичний протокол і часто всупереч ефективності, він бурхливо обурювався тим, що Захід нерішучий чи дає Україні замало. Щоправда, на останньому саміті НАТО у Вашингтоні він був значно мʼякшим і нерідко дякував, зокрема Джо Байдену. За словами співрозмовників Reuters, Зеленський результатами саміту загалом задоволений.

Також серед нових рис Володимира Зеленського називають активне переживання за власну безпеку: він вважає, що росіяни бажають його вбити й полюють на нього. «І не без підстав», ― кажуть джерела інформагенції.

Також варті уваги матеріал The New York Times про те, що обіцяної НАТО зброї замало, аби провести контрнаступ цьогоріч, текст Bloomberg про те, що опанування ЗСУ F-16 обмежують мовний барʼєр, стан злітно-посадкових смуг і брак запчастин, і репортаж France24 про те, як 10 років тому зі Словʼянська почалось російське вторгнення на Донбас.