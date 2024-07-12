Нідерланди розглядали варіант військового втручання, коли на Донбасі збили MH17

Влада Нідерландів серйозно розглядала можливість військового втручання в зону катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17, який бойовики збили над Донбасом у 2014 році.

Про це в інтервʼю NOS сказали новопризначений премʼєр Дік Схооф і колишній начальник Штабу оборони Збройних сил Нідерландів Том Міддендорп.

«Це був цілком реальний варіант. Існувала готовність взяти на себе цю відповідальність, яка також була присутня в Раді міністрів», — каже Міддендорп.

Він розповів, що тоді до Нідерландів прилетіли й тренувалися спільно з нідерландськими колегами австралійські спецпризначенці.

Схооф у 2014 році очолював кризовий комітет щодо MH17 як національний координатор з питань боротьби з тероризмом і безпеки.

Він зазначив, що «це можна було б зробити» — варіант військового втручання справді розробили та перевірили. Але він також підкреслює, що це був крайній варіант.

«Врешті-решт ви разом відновлюєте мир. Тому я не вірю, що в емоційному настрої було б прийнято рішення: ми збираємося розгорнути солдатів», — додав Схооф.

Що відомо про рейс MH17

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули всі 298 людей, які були на борту.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») та Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали. Росія та засуджені свою причетність до катастрофи заперечують.