«Хаббл» сфотографував галактику NGC 3810 у сузірʼї Лева. Наднова в ній допомогла визначити відстань до галактики

Космічний телескоп «Хаббл» сфотографував яскраву галактику NGC 3810, що розташована в сузір’ї Лева. У ній розташовується наднова типу Ia, яка дозволила виміряти відстань до галактики.

Знімок опублікувало агентство NASA.

У NASA пояснили, що вимірювання відстані до справді віддалених обʼєктів, таких як галактики, квазари та скупчення галактик, є важливим завданням в астрофізиці, особливо коли йдеться про вивчення раннього Всесвіту, але його складно виконати.

Наразі вчені можуть безпосередньо виміряти відстані лише до кількох найближчих обʼєктів, таких як Сонце, планети та деякі найближчі зірки. До того ж астрономам доводиться використовувати різні непрямі методи, одним з найважливіших є дослідження наднових типу Ia.

У центрі галактики позначена наднова типу Iа. NASA

NGC 3810, галактика, зображена на опублікованому знімку, стала місцем народження наднової типу Ia у 2022 році. Такі наднові є результатом вибуху білого карлика, а їхня пікова яскравість дуже стабільна. Це дозволяє астрономам використовувати наднові цього типу для вимірювання відстаней: дослідникам відомо, наскільки яскравою має бути така наднова, тож відстань до неї можна визначити, як далеко вона розташована, за тим, наскільки тьмяною вона здається.

Одна з проблем цього методу — міжгалактичний пил, який блокує частину світла наднової. Однак «Хаббл» може робити зображення наднових типу Ia в ультрафіолетовому світлі, яке майже повністю блокує пил, і в інфрачервоному, що проходить крізь пил майже без перешкод.

Альтернативний метод вимірювання відстані, який астрономи використовують для підтвердження даних, отриманих завдяки «Хабблу», — це порівняння швидкості обертання галактики з яскравістю. Згідно з цим методом, NGC 3810 розташована приблизно за 50 мільйонів світлових років від Землі.