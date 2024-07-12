ШІ Copilot від Microsoft зможе розуміти людський почерк

Компанія Microsoft готується включити нову функцію Copilot в застосунок для нотаток OneNote для читання та аналізу рукописних нотаток.
Про це пише The Verge.
Функція Copilot на базі штучного інтелекту вийшла на стадію бета-тестування наприкінці минулого місяця. Вона зможе перетворювати рукописні нотатки в текст для легкого редагування та обміну.
Корпорація Майкрософт уперше запустила Copilot у OneNote у листопаді, і це оновлення буде доступне чинним передплатникам Copilot для Microsoft 365 та користувачам Copilot Pro.
Водночас журналіст The Verge не впевнений, чи впорається Copilot з дуже поганим почерком.
- Microsoft Copilot — інструмент штучного інтелекту, який працює на GPT-4, розроблений корпорацією Microsoft спільно з OpenAI.