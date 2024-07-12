ШІ Copilot від Microsoft зможе розуміти людський почерк

Компанія Microsoft готується включити нову функцію Copilot в застосунок для нотаток OneNote для читання та аналізу рукописних нотаток.

Про це пише The Verge.

Функція Copilot на базі штучного інтелекту вийшла на стадію бета-тестування наприкінці минулого місяця. Вона зможе перетворювати рукописні нотатки в текст для легкого редагування та обміну.

Корпорація Майкрософт уперше запустила Copilot у OneNote у листопаді, і це оновлення буде доступне чинним передплатникам Copilot для Microsoft 365 та користувачам Copilot Pro.

Водночас журналіст The Verge не впевнений, чи впорається Copilot з дуже поганим почерком.