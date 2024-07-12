Скасування переходу на «літній» і «зимовий» час: комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити відповідний закон

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому, тобто в другому читанні, законопроєкт № 4201 про обчислення часу в Україні, який скасовує переведення годинників на літній і зимовий час.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

У законопроєкті пропонують встановити, що «київський час — це час годинної зони, в якій розташована столиця України (місто Київ), що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2». Тобто закон встановлює в Україні постійний стандарт часу UTC+2 за міжнародною шкалою.

Ініціатором проєкту закону був спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він пояснював його доцільність тим, що перехід на літній або зимовий час негативно впливає на біоритми людини. Фактично вся Україна перебуває в межах одного часового поясу, а економічна доцільність переведення стрілок годинників так і не доведена, зауважував Стефанчук.

За цей законопроєкт парламент у першому читанні проголосував ще в березні 2021 року, але далі Рада його не підтримала.

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт розглянуть уже на найближчому пленарному тижні.