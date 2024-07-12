Австралійську військову та її чоловіка затримали за підозрою в шпигунстві на користь Росії

Австралійську військову та її чоловіка затримали в їхньому будинку в Евертон-парку, передмісті Брісбену (Австралія), за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляють BBC та ABC News.

Підозрювані — 40-річна Кіра Корольова і 62-річний Ігор Корольов. Обидва родом з РФ, але є громадянами Австралії. Поліція вважає, що вони могли отримати «матеріали» і дані про Збройні сили Австралії, щоб поділитися ними з Москвою. Корольова таємно їздила до Росії під час відпустки, а потім попросила чоловіка дістати дані з її робочого копмʼютера і переслати їй конфіденційні матеріали.

Згідно із законами Австралії, як військовослужбовиця, Корольова мала повідомляти про будь-які закордонні поїздки, але не зробила цього. Чи передало подружжя Москві якісь секретні дані, поки невідомо. Слідство це ще встановлює.

Корольова та її чоловік постали перед судом у Брісбені в п’ятницю за одним пунктом звинувачення в підготовці до шпигунства, що передбачає максимальний термін ув’язнення до 15 років. Якщо провину Корольової доведуть, то її покарання буде суворішим.