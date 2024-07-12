В Японії військове керівництво покарали за неналежне поводження із секретною інформацією

В Японії до дисциплінарної відповідальності притягнули понад 200 військовослужбовців, включно з військовим керівництвом, за неналежне поводження із секретною інформацією та інші інциденти.

Про це пишуть Reuters і Kyodo.

Так з 19 липня у відставку піде голова Військово-морських Сил самооборони Японії Рьо Сакаї. Це сталося після того, як моряки без дозволу отримали доступ до конфіденційних даних відстеження іноземних військових кораблів.

Окрім Сакаї, догану також отримали начальник Об’єднаного штабу Японії генерал Йосіхіде Йосіда та командувачі інших родів військ — проте вони залишаться на своїх посадах. Міністр оборони Японії Мінору Кіхара вибачився за прогалини в безпеці.

Це одна з наймасштабніших дисциплінарних справ у Японії. Незвично, щоб одночасно карали стільки військових високопосадовців.

Проблеми в інформаційній безпеці виникли в той час, коли Японія прагне тіснішої співпраці зі США та іншими західними країнами — зокрема для обміну розвідувальними даними, щоб координувати відповіді на вторгнення Росії в Україну та зростання напруженості з Китаєм. Сумніви щодо здатності Японії працювати із секретною інформацією можуть зашкодити співпраці між країнами.