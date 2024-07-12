Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про безпеку ядерних обʼєктів України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо безпеки й захищеності українських ядерних обʼєктів, зокрема окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, яку ініціювала Україна.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На сайті ООН йдеться, що резолюцію підтримали 99 голосами. Проти були Білорусь, Бурунді, Куба, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Ще 60 держав-членів ООН утрималися.

Резолюція вимагає від Росії терміново вивести своїх військових та інший несанкціонований персонал із Запорізької АЕС і негайно повернути станцію під повний контроль України. Зеленський називає це «важливим кроком» на шляху до відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

Голосування Генасамблеї є продовженням дискусій та рішень, ухвалених на першому Саміті миру, де обговорення першого пункту Української формули миру про ядерну безпеку було одним з ключових питань.

«Я дякую всім нашим партнерам за допомогу у відновленні безпеки в усіх сферах, що були зруйновані російською агресією. Працюючи разом, ми здатні захистити фундаментальні норми міжнародного права та спільні цінності», — зазначив Зеленський.

ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Що таке Українська формула миру

Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає: