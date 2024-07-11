«Радіо Свобода»: Понад 23 тисячі українських чоловіків нелегально виїхали до Молдови від початку вторгнення РФ

З 24 лютого 2022 року до 31 травня 2024 року близько 23 500 українських чоловіків нелегально, тобто в обхід пунктів пропуску, в’їхали до Молдови.

Про це пише «Радіо Свобода», посилаючись на дані прикордонної поліції та Генеральної інспекції з питань міграції Молдови.

Влада Молдови стверджує, що хоче допомогти Україні запобігти втечам боєздатних осіб, а особливо — організованій торгівлі людьми. Однак, якщо втікачам вдається прибути до Молдови непоміченими, репатріація їм не загрожує.

Причому норма Кримінального кодексу Молдови щодо незаконного перетину державного кордону не поширюється на іноземців, які хочуть скористатися правом притулку.

Голова прикордонної поліції Молдови Руслан Галушка каже, що якщо українці особисто звертаються до підрозділів прикордонної поліції чи Генеральної інспекції з питань міграції з проханням про певної форми міжнародний захист, вони «не підпадають під санкції за незаконний в’їзд» на територію Молдови.

Офіційні дані, пише «Радіо Свобода», свідчать, що за рік і два місяці 12 764 українських чоловіки віком від 18 до 59 років отримали саме такий статус тимчасового захисту.