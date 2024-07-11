ЄС та Apple врегулювали антимонопольне розслідування щодо Apple Pay. Компанія уникне штрафу в $40 мільярдів

Техногігант Apple на вимогу європейських регуляторів надав конкурентам доступ до технології безконтактних платежів на iPhone. Це означає, що їхні користувачі більше не будуть обмежені мобільним гаманцем Apple Pay.

Про це пишуть Financial Times та CNN.

Згідно з угодою, сторонні розробники мобільних гаманців отримають безкоштовний доступ до NFC на iPhone — технології, що використовується для безконтактних платежів.

Apple також дозволить користувачам iPhone обирати, який мобільний гаманець зробити гаманцем за замовчуванням на своєму телефоні.

Цей крок знаменує собою коротке перемирʼя між двома сторонами після низки антимонопольних звинувачень з боку європейських регуляторів.

«Сьогоднішнє рішення робить зобовʼязання Apple обовʼязковими для виконання. Воно відкриває конкуренцію в цьому важливому секторі, не дозволяючи Apple виключити інші мобільні гаманці з екосистеми iPhone», — заявила Маргрет Вестагер, відповідальна за дотримання правил конкуренції в ЄС.

Технологія NFC на iPhone закрита для будь-яких сторонніх сервісів, крім Apple Pay. У 2022 році, після двох років розслідування, Брюссель визнав, що це є порушенням антимонопольного законодавства.

Якби суперечку не врегулювали, то санкції з боку ЄС включали б штраф у розмірі до 10% від загального світового річного обороту компанії. У 2023 році дохід Apple у розмірі $383 мільярди означав би штраф у розмірі близько $40 мільярдів.