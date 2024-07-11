«Укрзалізниця» додає рейси між Львовом, горами та Чернівцями

«Укрзалізниця» збільшує кількість днів курсування додаткових регіональних поїздів між Львовом, горами та Чернівцями.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Від 12 липня регіональний поїзд № 816/815 Коломия — Львів по пʼятницях розпочинатиме свій маршрут з Чернівців замість Коломиї. Відправлення з Чернівців — о 05:32, прибуття до Коломиї з 06:44 до 06:54 та до Івано-Франківська — з 07:43 до 07:55. До Львова потяг прибуватиме о 10:07.

Від 15 липня регіональний поїзд № 816/815 Рахів — Львів курсуватиме ще й по понеділках. Відправлення з Рахова о 03:48, в Івано-Франківську потяг буде 07:50—07:55, а до Львова прибуватиме о 10:07. Поїзд проїжджатиме через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірна та інші туристичні міста.

Додатковий регіональний потяг № 818/817 Львів — Чернівці курсуватиме по понеділках. Зі Львова відбуватиме о 15:22, у Івано-Франківську буде о 17:34—17:42, в Коломиї — о 18:35—18:37, у Чернівці прибуватиме о 19:53.

В «Укрзалізниці» зазначають, що через коригування розкладу руху 12 липня приміський поїзд № 6438 Івано-Франківськ — Коломия відправиться з початкової станції о 05:27 замість 05:55.

Переглянути детальний розклад руху потягів і придбати квитки можна в застосунку «Укрзалізниці», на оновленому вебсайті, в чат-боті у месенджері Telegram та в касах вокзалів.