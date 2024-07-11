У Німеччині перестануть використовувати китайське обладнання в мережах 5G з міркувань нацбезпеки

Уряд Німеччини та оператори мобільного звʼязку погодили кроки щодо вилучення з національної мережі 5G компонентів китайських технологічних компаній, зокрема Huawei і ZTE, протягом наступних пʼяти років. Таке рішення ухвалили з міркувань національної безпеки.

Про це Reuters повідомили анонімні джерела.

За попередньою угодою, оператори спершу позбавлять основну мережу країни центрів обробки даних 5G від технологій Huawei і ZTE до кінця 2026 року. Остаточну домовленість ще не підписали.

На другому етапі мають до 2029 року вже усунути деталі китайських виробників для антен, ліній електропередачі і веж звʼязку.

«Уряд діє в рамках стратегії національної безпеки та з огляду на стратегію Китаю, щоб зменшити можливі ризики для безпеки», — сказав Reuters речник Міністерства внутрішніх справ.

Німеччину вважають країною, що відстає у впровадженні заходів безпеки Європейського Союзу для мереж 5G, зазначає інформагентство.

Раніше телекомунікаційні оператори в країні чинили опір зусиллям влади, спрямованим на дороговартісне поетапне згортання технологій Huawei, а китайська компанія назвала це «політизацією» кібербезпеки в країні.