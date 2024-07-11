Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 110 військових. Знищили 59 артилерійських систем

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (11 липня), російські війська втратили орієнтовно 1 110 військовослужбовців (вбиті та поранені), два танки, 17 бронемашин і 59 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 56 одиниць автотехніки та чотири одиниці спецтехніки, а також 36 безпілотників різного рівня та три крилаті ракети.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ