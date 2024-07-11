ППО України вночі збила 6 дронів Shahed. Дві ракети «Іскандер-М» пропустили

Українська протиповітряна оборона в ніч на 11 липня збила шість російських дронів камікадзе Shahed-131/136, які були запущені з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край).

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що дрони збили у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та розрахунки мобільних вогневих груп.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Також вночі війська РФ вдарили по Сумській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» — їх запустили з Курської області. Перехопити ці ракети Силам ППО не вдалося.

Обласні адміністрації про руйнування поки не повідомляли.