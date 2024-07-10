Nikkei: В Японії затримали росіянина, який вивозив до РФ товари подвійного призначення

У місті Осака затримали 38-річного росіянина Андрія Сову — представника торгової компанії Astrade, за незаконний експорт до Росії плавзасобів та інших предметів, які могли використовуватися у військових цілях.
Про це повідомляє японське видання Nikkei.
Чоловіка підозрюють в експорті гідроциклів, двигунів для кораблів та мотоциклів. Вивіз таких товарів заборонений в Японії, оскільки вони можуть використовуватись у військових цілях. Це перше затримання в країні за нелегальний експорт до Росії після вторгнення в Україну.
За даними поліції, з січня 2023 року підозрюваний переправив в Росію товарів на $241 000 (майже 10 млн грн) Ймовірно, вантаж експортувався через Південну Корею, і підтверджено, що він прибув до порту Владивостока в лютому 2023 року. Щодо розслідування, то підозрюваний відмовляється давати коментарі.
У генеральному консульстві РФ повідомили, що «зʼясовують деталі щодо затримання».
- Японія регулярно розширює санкції проти РФ. У березні 2024 року країна запровадила обмеження проти 12 людей та 36 організацій. У список санкцій потрапили — «Росатомфлот», Тінькофф банк, «Калашников», «Уралвагонзавод», «Алмаз-антей», табір «Артек» і чиновники, повʼязані з депортацією українських дітей. Також у списку голова уряду Чечні й командир спецполку поліції Чечні Замід Чалаєв.
- З 17 квітня Японія забороняє експорт з РФ 164 категорій товарів. Мова йде про електрообладнання та його частини (зокрема, літій-іонні та нікель-гідридні акумулятори), мінеральне паливо та олії (включаючи моторне мастило для машин), електроінструменти (шліфувальні інструменти для обробки дерева, пробки, твердої гуми, пластику), вироби з нержавіючої сталі, потрійні труби, зварні труби.