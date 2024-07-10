Суд відправив під варту чоловіка, який кинув гранату в людей у Луцьку

Луцький міськрайонний суд відправив під варту чоловіка, який 7 липня підірвав гранату у Луцьку. Він пробуде під арештом 60 днів без права внести заставу.

Про це заявили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, пише «Суспільне».

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У прокуратурі зазначили, що підозрюваний — чинний військовослужбовець однієї з волинських військових частин. Його підозрюють у закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Йому може загрожувати довічне увʼязнення.