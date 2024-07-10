Уночі в небі над Україною спостерігали дивний обʼєкт. Це був проліт другого ступеня ракети Ariane-6

У ніч на 10 липня у мережі зʼявилися кадри загадкового обʼєкта в небі над Україною, що світиться яскравим блакитним світлом. Жителі й гості України могли спостерігати проліт другого ступеня нової ракети європейського космічного агентства Ariane-6, повідомили освітній проєкт Alpha Centauri та пресслужба Європейського космічного агенства.

Напередодні, 9 липня, Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Arianspace здійснили перший успішний пуск ракети нового покоління Ariane-6.

Восени 2023 року генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер, анонсуючи пуск, наголошував, що перший політ буде тестовим і не матиме завдання вивести на орбіту багато наукового обладнання.

Ariane-6 покликана замінити важкі ракети Ariane-5, які запускали з космодрому Куру у Французькій Гвіані з 1996 до 2023 року. Перший запуск Ariane-6 був запланований ще на 2020 рік, але неодноразово переносився.

Ракета буде випускатися у двох модифікаціях: легка версія Ariane 62 з двома твердопаливними бічними прискорювачами, здатна нести корисне навантаження масою до 5 т, і Ariane 64 — з чотирма прискорювачами і дозволяє виводити на орбіту до 10,5 т вантажу.