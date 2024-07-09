Вийшов перший трейлер фільму «Гладіатор 2». У ньому грають Пол Мескаль і Педро Паскаль

Кінокомпанія Paramount Pictures випустила перший трейлер фільму «Гладіатор 2». Стрічку зняв режисер Рідлі Скотт, а в головних ролях Пол Мескаль і Педро Паскаль.

Перша частина «Гладіатора», який отримав пʼять «Оскарів», вийшов у 2000 році. Головні ролі в ньому зіграли Рассел Кроу (гладіатор Максимус) і Хоакін Фенікс (імператор Коммод).

Дія сиквелу відбувається приблизно через 20 років після подій першої частини. У центрі сюжету другого «Гладіатора» — Луцій, племінник Коммода. Потрапивши в рабство, Луцій стає гладіатором.

У світовий прокат «Гладіатор 2» вийде 22 листопада 2024 року.