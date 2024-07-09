«Укроборонпром» відкрив представництво у Вашингтоні — перше закордонне

У Вашингтоні відкрилося перше іноземне представництво державного концерну «Укроборонпром» — у день початку 75-го саміту НАТО.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Головне завдання офісу — сприяти реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів, взаємодіяти з місцевим бізнесом і держорганами, а також домовлятися про трансфер військових технологій.

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За словами Камишіна, відкриття офісу в Штатах посилить українську інтеграцію в оборонно-промислову базу НАТО.

«Укроборонпром» і співпраця з іноземцями

Найбільший виробник озброєння та військової техніки в Україні «Укроборонпром» від 2023 року активно співпрацює з іноземними концернами, як на території України, так і за її межами.

У червні 2023 року турецька компанія Baykar домовилася про виробництво Bayraktar TB2 й Akıncı в Україні. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

Через місяць в Україні почали будувати завод із виробництва Bayraktar і підписали меморандум між президентами України й Туреччини про розвиток потужностей і нарощування виробництва різних типів БПЛА. Очікується, що завод відкриється у 2025 році.

Цього літа підписали ще дві угоди: з німецьким концерном Rheinmetall і американською компанією Amentum Services. З німцями уже відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні. А з американцями «Укроборонпром» відновлюватиме й обслуговуватиме американську бронетехніку. У перспективі там вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.