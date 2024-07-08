Атака Росії на Україну: кількість загиблих зросла до 37

Протягом 8 липня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Під ударом опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Покровськ. Загинули 37 людей, ще 170 — поранені.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Пошкоджена майже сотня обʼєктів, серед яких дитяча лікарня, дитсадки, пологовий, коледж, бізнес-центр, будинки, підприємства.

Київ

У столиці загинули 27 людей, з них три дитини. Постраждали 82 людини.

У дитячій лікарні «Охматдит» загинули дві людини — це дорослі. Семеро дітей постраждали. У пʼятиповерхівці в Шевченківському районі ще розбирають завали. Зараз відомо про сімох загиблих. На локації промислового обʼєкта в Шевченківському районі загинуло двоє.

У Соломʼянському районі пошкоджений бізнес-центр — там загинули семеро людей. У Голосіївському районі є часткова руйнація пʼятиповерхівки. Постраждали 22 людини.

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У Дніпровському районі частково зруйнована чотириповерхівка. Загинули девʼять людей. У Святошинському районі пошкоджені будинки і будівля коледжу, постраждали пʼять людей. У Деснянському районі була пожежа в приватному будинку, її загасили.