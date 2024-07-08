Patriot і радари до IRIS-T. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Німеччина 8 липня оголосила про новий пакет військової допомоги, який містить снаряди для танків, зенітно-ракетний комплекс Patriot і два новітніх радари.
Про це повідомили в уряді Німеччини:
У пакет увійшли:
- боєприпаси для танків Leopard;
- система ППО Patriot, запчастини та боєприпаси до неї;
- 2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- 9 000 боєприпасів для установки Gepard;
- 55 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 30 розвідувальних БпЛА Vector;
- 200 засобів для глушіння дронів;
- 10 безпілотних надводних суден;
- 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
- 4 машини розмінування WISENT 1;
- 39 терміналів звʼязку SatCom;
- 150 пристроїв нічного бачення;
- 2 пікапи;
- 10 бронемобілів;
- 58 000 боєприпасів калібру 40 мм;
- 93 000 димових гранат;
- 150 гвинтівок CR 308, 10 снайперських гвинтівок HLR 338, 800 гвинтівок MK 556;
- 250 кулеметів MG5;
- детонатори та детонуючі шнури.
Влада Німеччини наголосила, що на 2024 рік ФРН виділила на військову допомогу для України понад €7 мільярдів. Загалом Німеччина вже надала Україні військової допомоги на €28 мільярдів.