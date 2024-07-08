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Patriot і радари до IRIS-T. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Німеччина 8 липня оголосила про новий пакет військової допомоги, який містить снаряди для танків, зенітно-ракетний комплекс Patriot і два новітніх радари.

Про це повідомили в уряді Німеччини:

У пакет увійшли:

  • боєприпаси для танків Leopard;
  • система ППО Patriot, запчастини та боєприпаси до неї;
  • 2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
  • 9 000 боєприпасів для установки Gepard;
  • 55 000 155-мм артилерійських снарядів;
  • 30 розвідувальних БпЛА Vector;
  • 200 засобів для глушіння дронів;
  • 10 безпілотних надводних суден;
  • 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
  • 4 машини розмінування WISENT 1;
  • 39 терміналів звʼязку SatCom;
  • 150 пристроїв нічного бачення;
  • 2 пікапи;
  • 10 бронемобілів;
  • 58 000 боєприпасів калібру 40 мм;
  • 93 000 димових гранат;
  • 150 гвинтівок CR 308, 10 снайперських гвинтівок HLR 338, 800 гвинтівок MK 556;
  • 250 кулеметів MG5;
  • детонатори та детонуючі шнури.

Влада Німеччини наголосила, що на 2024 рік ФРН виділила на військову допомогу для України понад €7 мільярдів. Загалом Німеччина вже надала Україні військової допомоги на €28 мільярдів.