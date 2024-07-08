Ультраправа французька партія Марін Ле Пен приєдналася до блоку Орбана в Європарламенті. Це зробило його третім за чисельністю

Ультраправа проросійська партія Марін Ле Пен «Національне обʼєднання» приєдналася до нового блоку в Європарламенті «Патріоти Європи». Це зробило блок третім за чисельністю в Європейському парламенті.

Про це пише Politico.

Президентом нового ультраправого блоку став Жордан Барделла — заступник голови «Національного обʼєднання», оскільки ця партія привела у блок найбільше членів — 30 євродепутатів. Першим віцепрезидентом призначили Кінгу Гал з угорської партії Віктора Орбана «Фідес».

Тепер до «Патріотів Європи» входять 84 законодавці з 12 країн. Серед них також угорська права націонал-консервативна партія «Фідес» Віктора Орбана, австрійська ультраправа «Партія свободи», чеська центристська партія ANO, нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта Вілдерса, португальська ультраправа партія Chega, іспанська права партія Vox, бельгійський «Фламандський інтерес», Данська народна партія, грецький «Голос розуму», латвійська «Латвія передусім».

Президент «Патріотів Європи» Барделла зробив заяву зі словами, що цей блок «уособлює надію для десятків мільйонів громадян європейських націй, які цінують свою ідентичність, свій суверенітет і свободу. Як патріотичні сили, ми збираємося працювати разом, щоб повернути свої інституції та переорієнтувати політику на служіння нашим націям і народам».

Про появу нового блоку в Європарламенті «Патріоти Європи» премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив наприкінці червня. Його сформували націоналістичні партії з Австрії, Угорщини та Чехії. Усі три партії — засновники блоку — проросійські, жодна з них не підтримує Україну у війні з Росією. Їхні лідери теж відомі своєю прихильністю до РФ.

Як пише The Guardian, створивши блок «Патріоти за Європу», Орбан претендує на те, щоб стати домінуючою правою силою в Європарламенті. Окрім кампанії за консервативні сімейні цінності та проти імміграції, блок домагатиметься припинення європейської підтримки захисту України від російського вторгнення.