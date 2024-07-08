Кінокомпанія Paramount Global домовилася про злиття зі Skydance Media

Американські медіахолдинги Paramount Global та Skydance Media домовилися про злиття, яке призведе до зміни власника Paramount.

Про це повідомили в Paramount Global.

Угода відбудеться у два етапи. Спершу інвестиційний фонд RedBird Capital Partners і сімʼя засновника корпорації Oracle, мільярдера Ларрі Еллісона, чий син — засновник Skydance, викуплять за $2,4 мільярда материнську компанію Paramount — National Amusements.

На другому етапі вони віддадуть ще $4,5 мільярда за акції класу А та В, тобто з та без права голосу Paramount, а також інвестують $1,5 мільярда у вигляді первинного капіталу.

Злиття сформує компанію New Paramount з оцінкою вартості на рівні $28 мільярдів.

Головою правління і гендиректором стане син засновника Oracle Девід Еллісон, а посаду президента обійме Джеф Шелл — голова RedBird Sports & Media і колишній генеральний директор NBCUniversal.