Блок Орбана отримав достатню підтримку, щоб утворити фракцію в Європарламенті

Новий ультраправий блок премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Патріоти Європи» отримав достатню підтримку, щоб стати офіційною групою в Європейському парламенті.
Про це пише Politico.
До блоку приєдналась вже сьома політсила, цього разу — бельгійський «Фламандський інтерес». Також в блоку входять:
- угорська права націонал-консервативна партія Fidesz Віктора Орбана;
- австрійська ультраправа «Партія свободи»;
- чеська центристська партія ANO;
- нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта Вілдерса;
- португальська ультраправа партія Chega;
- іспанська права партія Vox.
Тепер блок має право сформувати офіційну нову ультраправу фракцію в Європарламенті. Правила асамблеї вимагають, щоб офіційна група складалася з 23 депутатів Європарламенту з семи країн.
Наразі невідомо, чи увійде до блоку французьке «Національне об’єднання». Зі своїми 30 депутатами воно може стати найбільшою силою у фракції, а сама фракція таким чином зможе стати четвертою чи навіть третьою за величиною, найбільшою опозиційною фракцією у Європарламенті.
Як пише The Guardian, створивши блок «Патріоти за Європу», Орбан претендує на те, щоб стати домінуючою правою силою в Європарламенті. Окрім кампанії за консервативні сімейні цінності та проти імміграції, група домагатиметься припинення європейської підтримки захисту України від російського вторгнення.
- Про появу нового блоку «Патріоти Європи» Орбан оголосив наприкінці червня. Його сформували націоналістичні партії з Австрії, Угорщини та Чехії. Усі три партії — засновники блоку — проросійські, жодна з них не підтримує Україну у війні з Росією. Їхні лідери теж відомі своєю прихильністю до РФ.