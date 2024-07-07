Блок Орбана отримав достатню підтримку, щоб утворити фракцію в Європарламенті

Новий ультраправий блок премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Патріоти Європи» отримав достатню підтримку, щоб стати офіційною групою в Європейському парламенті.

Про це пише Politico.

До блоку приєдналась вже сьома політсила, цього разу — бельгійський «Фламандський інтерес». Також в блоку входять:

угорська права націонал-консервативна партія Fidesz Віктора Орбана;

австрійська ультраправа «Партія свободи»;

чеська центристська партія ANO;

нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта Вілдерса;

португальська ультраправа партія Chega;

іспанська права партія Vox.

Тепер блок має право сформувати офіційну нову ультраправу фракцію в Європарламенті. Правила асамблеї вимагають, щоб офіційна група складалася з 23 депутатів Європарламенту з семи країн.

Наразі невідомо, чи увійде до блоку французьке «Національне об’єднання». Зі своїми 30 депутатами воно може стати найбільшою силою у фракції, а сама фракція таким чином зможе стати четвертою чи навіть третьою за величиною, найбільшою опозиційною фракцією у Європарламенті.

Як пише The Guardian, створивши блок «Патріоти за Європу», Орбан претендує на те, щоб стати домінуючою правою силою в Європарламенті. Окрім кампанії за консервативні сімейні цінності та проти імміграції, група домагатиметься припинення європейської підтримки захисту України від російського вторгнення.