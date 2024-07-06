Російські борці відмовились від участі в Олімпіаді-2024

Більшість з них, зазначили у Федерації, «не лідери російської збірної», а МОК нібито спеціально не випускає на змагання найсильніших спортсменів. Деяких з провідних борців, наприклад Абдулрашида Садулаєва, не допустили через підтримку війни в Україні.

МОК запросив на Олімпіаду 10 з 16 борців з російським паспортом, які здобули ліцензії. Серед них — Начин Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталія Малишева, Аліна Касабієва, Вероніка Чумікова та Єлизавета Петлякова.

Російські борці, які отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету, відмовились від виступу на цьогорічних Олімпійських іграх.

Відповідно до принципів МОК щодо участі нейтральних спортсменів в Олімпійських іграх, такі атлети не мають підтримувати війну проти України, а також використовувати національну чи мілітарну символіку, як-от георгіївські стрічки чи символ Z. Це стосується також соцмереж, інтервʼю та репостів атлетів. Саме такі факти і виявив «Бабель» у біографіях деяких борців, яких МОК визнав нейтральними.

Так Начин Монгуш, наприклад, виступав перед студентами Тувинського університету в межах пропагандистського проєкту «Я горджуся героями» разом із депутатом від «Єдиної Росії» Ересом Сатом та Чаяном Чимбою — російським окупантом, який брав участь у війні. Борець Арслан Багаєв у 2024 році взяв участь у російському турнірі «Кубок Івана Яригіна». На цей турнір як гостей запросили російських окупантів та їхні родини.

У пропагандистських спортивних турнірах брали участь Абдулла Курбанов і Єлизавета Петлякова — гостями були російські окупанти. А Алан Остаєв їздив на змагання в окупований Крим і брав участь у турнірі памʼяті російського генерала Кутузова, який загинув у війні проти України. Учасником цього ж турніру був і Магомед Муртазалієв.

В Instagram Шаміля Мамедова «Бабель» знайшов фото з його тренувань, де в залі висить великий портрет Путіна. На іншому фото з тренувань видно портрет «героя СВО» Нурмагомеда Гаджімагомедова. А Наталія Малишева ставила вподобайки загиблим окупантам у соцмережах, як і Аліна Касабієва.

Підтримують війну і російські спортивні федерації, які організовують змагання та готують олімпійців. Наприклад, Федерація спортивної боротьби РФ організовує змагання для «ветеранів СВО», а також возить у Росію дітей з окупованої Луганщини. Також федерація поширює російські окупаційні символи, наприклад, георгіївську стрічку, символи Z. На одних дитячих змаганнях був великий плакат з надписом «Zа мир!».