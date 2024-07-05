У мережу «злили» майже 10 мільярдів паролів. Це найбільший такий витік в історії

На одному з популярних хакерських форумів зʼявилася база з майже десятьма мільярдами «злитих» унікальних паролів. Це найбільший такий архів в історії.
Про це повідомляє Cybernews.
Файл із даними під назвою rockyou2024.txt опублікував у День незалежності США, 4 липня, користувач з нікнеймом ObamaCare. Цей файл містить приголомшливі 9 948 575 739 унікальних паролів. Хоча користувач ObamaCare і зареєструвався лише наприкінці травня 2024 року, він уже встиг перед цим опублікувати аналогічні невеликі файли з даними.
Як пише Cybernews, опублікований файл є компіляцією паролів, зібраною з раніше публікованих і нових витоків даних. Імовірно, він містить інформацію, зібрану з понад чотирьох тисяч «злитих» за останні 20 років баз даних.
Фахівці припускають, що дані компіляції можуть використовувати хакери для зламу систем, не захищених від брутфорс-атак. Жертвами можуть стати не лише люди, але й промислове обладнання, камери відеоспостереження й цілі компанії.
Для власного захисту спеціалісти радять:
- скинути старі паролі;
- придумати унікальний та надійний пароль;
- не використовувати однакові коди доступу в різних облікових записах;
- і не нехтувати багатофакторною автентифікацією, яка робить облікові записи більш захищеними, вимагаючи під час спроби ввійти в акаунт додаткової перевірки, окрім пароля.
Попередню найбільшу компіляцію з 8,5 мільярда паролів «злили» в 2021 році.