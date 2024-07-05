Українські хірурги провели військовому операцію на серці унікальним способом — кажуть, що вперше у світі

Хірурги Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова провели унікальну операцію на серці 49-річному військовому Юрію Січці без розрізу грудної клітки. Для цього вони використали внутрішньосудинний доступ через руку.

Про це повідомила пресслужба Інституту.

Юрій Січка — колишній технічний працівник у школі на Вінниччині. Він отримав важке поранення грудної клітини під Бахмутом, коли допомагав евакуювати тіла загиблих. Ворожий снаряд пробив йому легеню та застряг у серці.

Лікарі екстрено прооперували чоловіка в Дніпрі, однак залишилася небезпечна проблема — отвір у серцевій артерії, через який кров потрапляла в порожнину серця. Це створювало серйозну загрозу для життя, тож Юрій поїхав до Києва.

Хірурги ухвалили провести унікальну операцію, яка не потребувала загальної анестезії.

«Під час операції ми використали внутрішньо-коронарний ультразвуковий апарат, що дозволив нам бачити судину зсередини та точно встановити спеціальні стент-графти — металеві конструкції до 5 мм в діаметрі, які закрили пошкоджену зону артерії», — пояснили лікарі.

За даними інституту серцево-судинної хірургії, це вперше у світі, коли подібну операцію провели саме в такий спосіб.

Після операції Юрій почувається добре. Зараз він проходить реабілітацію.