Reuters: НАТО посилить стандартизацію артилерійських снарядів, але це може викликати спротив виробників

НАТО збирається на саміті у Вашингтоні, який пройде з 9 по 11 липня, вперше оголосити про зобов’язання щодо суворішої стандартизації боєприпасів до артилерії, щоб снаряди були взаємозамінними на полі бою.

Про це пише Reuters з посиланням на анонімного представника НАТО.

Майже всі члени НАТО випускають і використовують снаряди калібру 155 мм, однак цей стандарт не має суворих рамок. Виробники 14 країн можуть допускати певні відхилення від нього, тому існують різні типи 155-мм боєприпасів. Це фрагментує ринок і перешкоджає потоку поставок снарядів.

«Україна показала, що наша стандартизація була гарною на папері, але не такою гарною на полі бою», — сказав представник НАТО.

Експерти пояснили, що різні 155-мм боєприпаси можуть використовуватися всіма західними гарматами, але оператори повинні враховувати специфікацію снарядів при заряджанні й веденні вогню, інакше вони ризикують промахнутися на десятки метрів.

Reuters зауважує, що рішення посилити стандартизацію снарядів може наразитися на опір з боку виробників зброї, оскільки це може підвищити конкуренцію і знизити ціни.