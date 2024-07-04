У МОК відповіли «Бабелю» щодо допуску на Олімпіаду 9 «нейтральних» росіян, які підтримують війну

Російських та білоруських «нейтральних» спортсменів допустили до Олімпійських ігор у Парижі на підставі рішень Комісії з перевірки нейтральності Міжнародного олімпійського комітету (AINERP).

Про це йдеться у відповіді Міжнародного олімпійського комітету, яку отримав «Бабель» після розслідування про російських «нейтральних» олімпійців.

Комісія допустила російських спортсменів на підставі рішень і принципів МОК, кажуть там. Під час перевірки комісія «могла використовувати» інформацію «з різних джерел», зокрема — офіційні списки атлетів, які повʼязані з клубами силових структур. При цьому в МОК відмовились коментувати рішення, які ухвалила AINERP щодо росіян, як і факти їхньої підтримки війни проти України.

Відповідно до принципів МОК щодо участі нейтральних спортсменів у Олімпійських іграх, такі атлети не мають підтримувати війну проти України, а також використовувати національну чи мілітарну символіку, як-от георгіївські стрічки чи символ Z. Це стосується також соцмереж, інтервʼю та репостів атлетів. Саме такі факти і виявив «Бабель» у біографіях девʼяти росіян, яких МОК визнав нейтральними.

Достеменно не відомо, за якими конкретними критеріями МОК відбирає «нейтральних» спортсменів, розповів в етері «Громадського радіо» речник НОК Максим Чеборяка. Проте МОК дійсно відсіяв багато російських військових, які збиралися на Олімпіаду і підтримували війну, додав він.