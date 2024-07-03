Омбудсман: Родичі київських посадовців виїхали з України під прикриттям евакуації дітей-сиріт

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що працівники його офісу виявили: близькі родичі київських посадовців могли прикриватися дітьми-сиротами, щоб нелегально виїхати за кордон.

Працівники Офісу омбудсмана під час моніторингових візитів виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон.

У березні 2022 року до Німеччини евакуювали 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 міста Києва у супроводі 20 дорослих.

Цих дітей мали провідати працівники Офісу омбудсмана, але їх туди не пустили, бо на території були відсутні супроводжуючі від України. Тому діти перебувають повністю під опікою німецької сторони.

Німці розповіли, що до них потрапили 55 дітей, але наказ директора Центру свідчить, що до Німеччини евакуювали 68. Де ще 13 дітей — невідомо.

Далі працівники Офісу омбудсмана приїхали з візитами до Служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 у Києві, щоб з’ясувати обставини, ознайомитися з документами про евакуацію, поспілкуватися з керівництвом.

Зʼясувалося, що у керівництва закладів немає документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.

Відтак Офіс омбудсмана дізнався, що як супроводжуючих в офіційних наказах зазначали людей, які не мають стосунку до цієї сфери. Їх працевлаштували в заклади за день до евакуації або взагалі цього не зробили. Серед таких — близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 міста Києва.

«Кожен із супроводжуючих чоловіків звільнився з посади після того, як опинився за межами держави, і жоден з них наразі не працює у цих органах. Що більше, вони не повернулися до України. Цей факт наштовхує на думку, що це все була спланована акція», — наголосив Лубінець.

Про те, що дехто із супроводу дітей не повернувся в Україну, керівництво закладів не повідомляло на нарадах чи у звітах. Однак керівники їздили у «відрядження» до Німеччини на зустріч із родичами. В одного з керівників немає звіту про такі відрядження, а в іншого звіти за 2022 і 2023 роки повторюють один одного (вони не містять інформації про проблеми дітей, встановлення німецької опіки, звільнення українських супроводжуючих тощо).

Дмитро Лубінець направив листи до Офісу генпрокурора, Нацполіції, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА з усіма виявленими фактами. Омбудсман очікує на розслідування.