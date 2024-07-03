Знайдений колись на автобусній зупинці крихітний шедевр італійського живописця Тіціана продали на аукціоні за $22 мільйони

Двічі крадену картину італійського майстра епохи Відродження Тіціана Вечелліо «Відпочинок на шляху до Єгипту», яку колись знайшли в пластиковому пакеті на автобусній зупинці в Лондоні, продали на аукціоні за £17,5 ($22,3 мільйона).

Про це повідомляє CNN.

«Відпочинок на шляху до Єгипту» виставили на аукціоні Christieʼs у Лондоні за £15—25 мільйонів ($19—32 мільйони) і зрештою її купили за £17,5 мільйона ($22,3 мільйона). Це найвища в історії ціна за роботу цього художника, досягнута на аукціоні.

На картині зображені Ісус Христос, його мати Діва Марія та опікун Йосип, які відпочивають під час втечі до Єгипту після того, як дізналися, що Ірод, цар Юдеї, хоче вбити юного Христа. Тіціан створив полотно у 1508 році, на початку своєї карʼєри.

«Відпочинок на шляху до Єгипту». Тіціан, 1508 рік, олійні фарби.

Картина розміром 46,2 см на 62,9 см вважається крихітною в порівнянні з деякими масивними роботами Тіціана, завдяки яким він пізніше став відомим при житті.

Після того як картина переходила з рук у руки аристократів, її врешті викрали та вивезли до Парижу наполеонівські війська під час французької окупації Відня в 1809 році.

Полотно повернули до Відня в 1815 році, а потім воно знову пройшло кілька приватних колекцій, перш ніж потрапити до четвертого англійського маркіза графства Вілтшир Джона Олександра Тінна.

У 1995 році полотно викрали з садиби нащадків Тінна — Лонгліт. Картина зникла на сім років, після чого арт-детектив Чарльз Хілл знайшов її на автобусній зупинці в Лондоні.