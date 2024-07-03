НАЗК підозрює звільненого заступника генпрокурора Дмитра Вербицького у корупції на 29 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знайшло у колишнього заступника генпрокурора майно на 29 мільйонів гривень. Агентство підозрює корупцію, тобто незаконне збагачення.

Пре це повідомила пресслужба НАЗК.

Агентство вважає, що службовець записав на близьких людей автомобіль Lexus ES 300H вартістю понад 960 тис. грн, Lexus NX 300H вартістю понад 480 тис. грн, авто Porsche Macan Т за 3,5 млн грн, будинок та землю в Києві вартістю 16,3 млн грн, будинок та землю в Одесі вартістю 10 млн грн та квартиру й земельну ділянку в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн. Крім того, НАЗК заявило, що службовець має готівкою понад 2 млн грн, джерела походження яких невідомі, а також криптовалюту Tether (USDT).

НАЗК передало зібрані матеріали Національному антикорупційному бюро для кримінального розслідування.

Агентство імені службовця не називає, але з повідомлення випливає, що йдеться про Дмитра Вербицького. Його 1 липня генеральний прокурор Андрій Костін відсторонив за власним бажанням з «адміністративної посади», проте Вербицький залишається прокурором. Таке рішення ухвалили після розслідування журналістів про майно Вербицького.