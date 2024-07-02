«Укрзалізниця» оновить правила перевезення тварин. Що зміниться

«Укрзалізниця» ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Вони набудуть чинності після затвердження нової редакції правил.

Про це пише пресслужба перевізника.

З опису переносок приберуть визначення «жорстка конструкція», тому для перенесення підійде сучасний рюкзак для тварин з водонепроникним абсорбуючим дном.

Малим тваринам до 45 сантиметрів у холці можна тимчасово бути без переноски, наприклад, тварина може спати на полиці купе.

Для великих собак від 45 сантиметрів у холці дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе. Також вони зможуть їхати в «Інтерсіті+», якщо власник викупить усі місця, розміщені єдиним блоком у ряду.

Усі службові собаки представників Сил оборони їхатимуть безоплатно в усіх типах вагонів — з намордником і повідцем.

«Укрзалізниця» забезпечуватиме альтернативні місця людям, яким буде некомфортно або які мають алергічну реакцію від сусідства з твариною.

Нову редакцію правил має затвердити Державна регуляторна служба України.