До України вперше прибув «найбільший друг Путіна в Європі». Огляд матеріалів іноземних медіа 2 липня

Більшість матеріалів в іноземних медіа була присвячена новинам про візит премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України вперше за 12 років та його заявам. Найбільше уваги приділяли пропозиції Орбана до президента Володимира Зеленського оголосити перемирʼя для того, щоб «пришвидшити перемовини з Росією».

Тим часом видання The Economist пише про те, як війна в Україні породила мільйони розділених сімей, коли діти та дружини вже понад два роки живуть окремо від своїх батьків та чоловіків. Згідно з опитуванням, 74% українців повідомляють про розлучення з близькими через війну.

У лютому 2022 року письменниця Анна Гороженко була змушена покинути Україну разом зі своєю 7-річною донькою Ярою. Її чоловік залишився в Україні. Жінка з дитиною знайшли прихисток у Великій Британії, згодом вона знайшла роботу, а донька гарно вчилась у місцевій школі. Із часом Анна побачила, як багато шлюбів її друзів-біженців почало розпадатися, але донька відмовлялася повертатися додому через страх. Тому Анна залишила доньку з бабусею у Британії, а сама повернулася в Україну до чоловіка.

Вона не впевнена, що ухвалила правильне рішення. Її донька сильно змінилася за ті сім місяців, що Анна її не бачила. «Я думаю, що вона намагається бути сильною. Вона відчуває, що тепер має бути главою сімʼї, дбати про бабусю», — вважає жінка. А коли дівчинці телефонує батько, то часто вона каже, що дуже зайнята і не може говорити.

Схожих історій сотні тисяч. Для багатьох батьків в Україні роки відеодзвінків не можуть замінити безпосереднього щоденного контакту з рідними. Чинні військові мають право виїхати за кордон у відпустку, але отримати такий дозвіл дуже важко. Військовий психолог Денис Куликов каже, що після страху смерті розлучення з родиною є другою за популярністю причиною страху серед військових. Через це суттєво падає їхній моральний дух. На фронті бійці намагаються підтримувати відносини за допомогою інтернету. Вони часто знімають своїх місцевих тварин, щоб додати легкості у спілкування з родиною. Іронія полягає в тому, що для більшості військових захист родини є найбільшою мотивацією, але на службі вони майже не мають змоги бачитися з близькими.

Це лише частина огляду. Резюме інших цікавих матеріалів світових медіа про російсько-українську війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!