Очільника тимчасово окупованої Луганщини Леоніда Пасічника заочно засудили до 12 років увʼязнення

Служба безпеки України заочно засудила до 12 років тюремного увʼязнення ватажка окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій Луганщині Леоніда Пасічника.

Про це повідомили в СБУ.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). За сукупністю вчинених злочинів Пасічника засудили до 12 років увʼязнення з конфіскацією всього його майна.

Також йому заборонили протягом 13 років обіймати посади, де потрібно виконувати організаційні або адміністративні обовʼязки, у будь-яких органах влади, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності.

За матеріалами справи, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий договір «про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між «ЛНР» та Москвою.

У подальшому, як зазначили в СБУ, Кремль використовував такі рішення як формальний привід для початку великої війни з Україною.

Згодом Пасічник організував псевдореферендум щодо «приєднання» тимчасово окупованої частини Луганщини до Росії. За його підсумками він підписав з лідером РФ Володимиром Путіним «угоду про входження регіону» до складу Росії. Після цього ватажок окупаційної адміністрації РФ на Луганщині організував участь тимчасово захоплених громад у російських «виборах до законодавчих органів влади».

На підставі зібраних слідчими доказів суд визнав Пасічника винним у співпраці з ворогом (ч. 5 ст. 111-1) та в замаху на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою людей (ч. 2 ст. 110).

Через складання призначених покарань зловмиснику призначили більший термін ув’язнення, ніж передбачають статті за його злочини.

Термін відбування покарання буде обчислюватися від дати фактичного затримання фігуранта.