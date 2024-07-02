Світовий банк вперше з 1987 року назвав Україну державою з доходами, вищими за середні

Світовий банк перевів Україну з категорії країн з доходами, нижчими за середні, до категорії вищих за середні.

Про це йдеться на сайті Світового банку.

Це вперше з 1987 року Україна перейшла на вищий за середній рівень.

Банк оцінив середні доходи українців у 2023 році в $5 070 на душу населення. У 2022 році цей показник становив $4 270.

Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд зі скороченням чисельності населення більш як на 15% від початку вторгнення Росії.

Крім того, зросли ціни на товари та послуги вітчизняного виробництва, що призвело до значного збільшення номінального валового національного доходу (ВНД) на душу населення.

«Хоча економіка України значно постраждала від російського вторгнення, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною діяльністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), які підтримують зусилля України з відновлення після триваючих руйнувань», — йдеться в релізі.

Світовий банк розділяє економіки світу на чотири групи за доходами: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.

Класифікації оновлюються щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.