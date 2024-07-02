Євросоюз повернув мита на імпорт українських яєць та цукру

Відсьогодні, 2 липня, Євросоюз повертає тарифні квоти для яєць і цукру з України через перевищення обсягів імпорту.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Яйця й цукор потрапили в перелік товарів, до яких застосували «екстрене гальмування» через те, що обсяги імпорту досягли середньорічного імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць і цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

«Оскільки імпорт яєць і цукру з України від початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою в межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння», — йдеться в повідомленні.