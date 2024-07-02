Євросоюз повернув мита на імпорт українських яєць та цукру

Відсьогодні, 2 липня, Євросоюз повертає тарифні квоти для яєць і цукру з України через перевищення обсягів імпорту.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Яйця й цукор потрапили в перелік товарів, до яких застосували «екстрене гальмування» через те, що обсяги імпорту досягли середньорічного імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.
Для яєць і цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.
«Оскільки імпорт яєць і цукру з України від початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою в межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння», — йдеться в повідомленні.
- У травні Євросоюз схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, але з низкою запобіжників, зокрема «екстренного гальмування» для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів (птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду).