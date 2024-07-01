У Росії суд заочно засудив журналіста Дмитра Гордона

Суд у Москві заочно приговорив журналіста Дмитра Гордона до 14 років колонії за заклики до тероризму, фейки про російських військових і розпалювання ворожнечі.

Про це написали російські пропагандистські видання ТАСС і РИА Новости.

Другий Західний окружний військовий суд у Москві задовольнив прохання сторони обвинувачення про засудження Дмитра Гордона до 14 років.

Як пише ще одне російське медіа Sotavision, приводом до справи проти Гордона у Росії стали його відеозвернення від березня 2022 року, де він закликав США розпочати війну проти РФ із застосуванням ядерної зброї.

Також у справі проходить інтервʼю від травня 2022 року, у якому Гордон звинуватив російську армію у застосуванні важкого озброєння проти цивільної інфраструктури та міст України, у вбивствах цивільних.