«Думками навиворіт 2» встановив новий рекорд як мультфільм, що найшвидше зібрав $1 мільярд

Мульфільм від Pixar «Думками навиворіт 2» встановив новий рекорд, ставши найшвидшим анімаційним фільмом, який зібрав у світовому прокаті $1 мільярд.

Про це пише Forbes.

Наразі мультфільм зібрав $1 мільярд 15 мільйонів і став 12-м найкасовішим анімаційним фільмом за всю історію.

У Forbes передбачають, що до кінця наступних вихідних «Думками навиворіт 2» підскочить на вершину чартів і перевершить «Історію іграшок 4» з її $1 мільярдом 73 мільйонами, ставши сьомим найкасовішим анімаційним фільмом в історії.

Загалом очікується, що фінальні збори мультфільму дозволять йому увійти в шістку найкасовіших.