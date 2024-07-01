«Думками навиворіт 2» встановив новий рекорд як мультфільм, що найшвидше зібрав $1 мільярд

Мульфільм від Pixar «Думками навиворіт 2» встановив новий рекорд, ставши найшвидшим анімаційним фільмом, який зібрав у світовому прокаті $1 мільярд.
Про це пише Forbes.
Наразі мультфільм зібрав $1 мільярд 15 мільйонів і став 12-м найкасовішим анімаційним фільмом за всю історію.
У Forbes передбачають, що до кінця наступних вихідних «Думками навиворіт 2» підскочить на вершину чартів і перевершить «Історію іграшок 4» з її $1 мільярдом 73 мільйонами, ставши сьомим найкасовішим анімаційним фільмом в історії.
Загалом очікується, що фінальні збори мультфільму дозволять йому увійти в шістку найкасовіших.
- Перший мультфільм «Думками навиворіт» вийшов у кінотеатрах у 2015 році. Він розповідав про дівчинку Райлі та емоції, що живуть в її голові, — Радість, Печаль, Страх, Гнів і Відразу. Мультфільм зібрав $858 мільйонів.
- У сиквелі мультфільм отримав нового персонажа — емоцію Тривожність. В Україні сиквел показували в кінотеатрах з 13 червня.