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«Думками навиворіт 2» встановив новий рекорд як мультфільм, що найшвидше зібрав $1 мільярд

Автор:
Оля Березюк
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Мульфільм від Pixar «Думками навиворіт 2» встановив новий рекорд, ставши найшвидшим анімаційним фільмом, який зібрав у світовому прокаті $1 мільярд.

Про це пише Forbes.

Наразі мультфільм зібрав $1 мільярд 15 мільйонів і став 12-м найкасовішим анімаційним фільмом за всю історію.

У Forbes передбачають, що до кінця наступних вихідних «Думками навиворіт 2» підскочить на вершину чартів і перевершить «Історію іграшок 4» з її $1 мільярдом 73 мільйонами, ставши сьомим найкасовішим анімаційним фільмом в історії.

Загалом очікується, що фінальні збори мультфільму дозволять йому увійти в шістку найкасовіших.

  • Перший мультфільм «Думками навиворіт» вийшов у кінотеатрах у 2015 році. Він розповідав про дівчинку Райлі та емоції, що живуть в її голові, — Радість, Печаль, Страх, Гнів і Відразу. Мультфільм зібрав $858 мільйонів.
  • У сиквелі мультфільм отримав нового персонажа — емоцію Тривожність. В Україні сиквел показували в кінотеатрах з 13 червня.