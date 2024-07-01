Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали розмінування в Чорному морі, щоб допомогти експорту з України

Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали 1 липня спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства й допомогти експорту українського зерна.
Про це пише агентство Bloomberg.
Ініціатива під орудою Стамбулу — перша велика спільна акція чорноморських країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря.
Кількома тижнями раніше, 11 червня, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про розмінування Чорного моря.
На початковому етапі в протимінній групі братимуть участь лише кораблі країн-учасниць ініціативи. Мінну загрозу усуватимуть виключно в територіальних водах і економічних зонах країн-учасниць.
- З початком російського вторгнення румунські, болгарські та турецькі військові регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах у Чорному морі. Про те, що країни обговорюють спільний проєкт з розмінування моря, в жовтні писало видання Bloomberg. Сам проєкт не є операцією НАТО.