В Австрії до прокуратури подали справу про зґвалтування росіянами двох українок під час окупації Київщини

Фонд Клуні «За справедливість» та австрійська правозахисна організація «Міжнародний центр за посилення прав людини» подали до віденської прокуратури справу про воєнний злочин російських військових, а саме сексуальне насильство, яке вони чинили на Київщині у 2022 році.

Про це йдеться в спільному пресрелізі обох організацій, текст якого є в розпорядженні «Бабеля».

Організації представляють двох потерпілих жінок з одного із сіл на Київщині, яке потрапило в окупацію. Олену та Ольгу (імена змінено) однієї ночі забрали з домівок п’яні російські солдати в супроводі свого командира. Спочатку солдати прийшли до Олени. На її запитання, чи вони її вб’ють, командир відповів, що їй нема чого боятися, бо «хлопці просто хочуть розважитися». Потім солдати пішли до будинку Ольги. Коли її чоловік намагався перешкодити їм забрати її, солдати застрелили його на місці.

Після неодноразового зґвалтування та інших форм сексуального насильства обом жінкам вдалося втекти і повернутися додому, а за кілька тижнів українські війська звільнили село. Одна з жінок залишилася в селі.

Експерти ініціативи фонда Клуні (The Docket) зібрали докази, змогли встановити безпосередніх виконавців злочинів, а також сімох командирів середнього та вищого рівня і просять розпочати слідство щодо них.

«Цей випадок є насамперед свідченням неймовірної мужності двох українок, які вирішили висловитися і добитися справедливості», — зазначила юридичний директор The Docket Анна Нейстат. «Винуватці сексуального насильства припускають, що мовчання жертв захистить їх від відповідальності. У цьому випадку їхні жертви сповнені рішучості довести, що вони неправі», — додала вона.

Команда The Docket ретельно збирала докази згідно з міжнародними стандартами: вони кілька разів приїжджали в село, провели інтерв’ю з постраждалими, очевидцями, місцевими чиновниками та співробітниками правоохоронних органів, дослідили, зокрема, документи, які росіяни залишили, коли тікали з Київщини, а також написи, які вони лишали на стінах. Інформація з цих документів, в тому числі, дозволила ідентифікувати російські підрозділи та командування. Команда також дослідила інші матеріали. Все це вони передали в прокуратуру Австрії. CEHRI та The Docket також передали прокурорам список свідків та експертів, які погодилися брати участь у провадженні.

The Docket також поділилися досьє з офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб докази могли бути включені в поточне розслідування, розпочате офісом щодо ситуації в Україні.

Чому Австрія?

Справу передали в Австрійську прокуратуру, оскільки в Австрії діє принцип універсальної юрисдикції — тобто вона може розслідувати тяжкі міжнародні злочини, навіть якщо їх скоїли не в Австрії, не громадяни Австрії і потерпілі теж не австрійці. Але за австрійським законодавством принцип універсальної юрисдикції залежить від присутності підозрюваного на території Австрії. Проте це обмеження не поширюється на сексуальні й гендерні злочини. У таких випадках для встановлення юрисдикції достатньо постійного проживання постраждалих в Австрії – одна з постраждалих зараз живе в Австрії.