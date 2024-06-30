Статуетки за перегляди та редизайн. У Twitch велике оновлення

Платформа для онлайн-відеотрансляцій Twitch оголосила про низку оновлень, які мають сприяти створенню в користувачів відчуття приналежності до спільноти. Ось кілька найцікавіших змін.

Новий дизайн мобільного застосунку. Хоч більшість часу люди проводять на Twitch за настільним комп’ютером, 70% нових глядачів починають дивитися Twitch на телефонах. Завдяки оновленню нові користувачі зможуть легко знаходити цікавий їм контент.

Creator Clubs. Це нова програма Twitch, яка допоможе стримерам знайти спільноти за вподобаннями та контентом.

Нагороди Streamer Achievement Awards. Сувенір від Twitch — Bleed Purple Statue — видаватимуть стримерам, які досягли певної кількості глядачів.

Оптимізація відео. Twitch автоматично генеруватиме портретну версію поряд з альбомною під час створення відео. Його можна буде редагувати, називати, зберігати та експортувати в інші соціальні мережі. Тобто зараз користувачі витрачатимуть менше часу на переформатування відео, оптимізуючи його під різні платформи.

Покращення Stream Together. Twitch запустить нову функцію, яка дозволить стримерам заглядати на трансляцію до інших стримерів без попереднього налаштування чи планування.

Enhanced Broadcasting (покращене мовлення з кількома кодуваннями) буде доступне для всіх стримерів, які використовуватимуть майбутню версію OBS Studio або XSplit Broadcaster. Enhanced Broadcasting дає стримерам контроль над якістю відео через кодування з боку глядача й автоматичне налаштування. Це корисно, адже глядачі з поганим інтернетом зможуть дивитися першопочатково високоякісні трансляції в нижчій якості.

Реклама для діджеїв. Twitch цього літа почне рекламувати контент діджеїв, які зараз активно користуються платформою.