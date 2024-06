Рада ЄС ввела нові санкції проти шістьох людей і трьох компаній за фінансування ХАМАС та «Ісламського джихаду»

Рада Європейського Союзу ввела санкції проти шістьох людей і трьох організацій за фінансування ХАМАС і палестинського «Ісламського джихаду» і за сприяння їхнім насильницьким діям у війні проти Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

До санкційного списку Ради ЄС увійшли компанії Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd., Larrycom for Investment Ltd. і Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada. Усі вони належать і контролюються фінансистом із Судану Абдельбасітом Хамзою Ельхассаном Мохамедом Хайром, який вже під санкціями ЄС із січня цього року. Усі три організації були повʼязані з інвестиційним портфелем ХАМАС і служили підставними компаніями для сприяння фінансовим потокам ісламістського угруповання.

Також санкції вводять проти представника палестинського «Ісламського джихаду» Джаміля Юсуфа Ахмада Аліяна, який до того ж є лідером фінансованого Іраном фонду Muhjat AlQuds, основна місія якого — надання фінансової підтримки сімʼям бійців палестинського «Ісламського джихаду» і військовополонених ісламістських бойовиків.

Рада ЄС також наклала санкції на:

Ахмеда Шаріфа Абдаллу Оде, який керує іноземною інвестиційною діяльністю ХАМАС та є акціонером і членом правління кількох підставних компаній ХАМАС;

Зухейра Шамлаха — фінансового посередника і міняйла, який забезпечує фінансові перекази з Ірану до ХАМАС;

Ісмаїла Бархума — члена політичного бюро ХАМАС. Він очолює Асоціацію благодійних установ ХАМАС, яка контролює 400 благодійних організацій і направляє кошти до ХАМАС;

Алі Моршеда Ширазі — високопосадовця сил «Кудс», що є однією з пʼяти гілок іранського Корпусу вартових Ісламської революції. Ширазі обіймає посаду керівника бюро палестинського відділення, що діє з Лівану;

Махера Ребхі Обейда — члена політбюро ХАМАС, який з 2010 року керує терористами ХАМАС на Західному березі Йордану.

На сьогодні загалом 12 людей та три організації потрапили під санкції через звʼязки з ХАМАС і палестинським «Ісламським джихадом».

Санкції ЄС передбачають заморозку активів у країнах Євросоюзу і заборону на вʼїзд до ЄС. Водночас проведення фінансових операцій з підсанкційними особами й компаніями забороняється і може каратися вторинними санкціями.