Європейська рада офіційно визначилася з кандидатами на топпосади в ЄС

Європейська рада офіційно визначилася з кандидатами на топпосади в Європейському Союзі на наступні пʼять років.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Урсулу фон дер Ляєн затвердили кандидатом на пост президента Європейської комісії — це може бути її другий термін на посаді .

Колишнього прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошту пропонують призначити президентом Європейської ради.

Очільницею дипломатичної служби ЄС, тобто Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики може стати прем’єрка Естонії Кая Каллас. Це вперше в історії ЄС, коли на цю посаду призначають кандидата зі Східної Європи.

За їхні кандидатури ще має проголосувати Європейський парламент.

Декілька ультраправих лідерів Європи, серед яких прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та її угорський колега Віктор Орбан, виступали проти цих кандидатур. Мелоні заявляла, що домовленості не враховують волю громадян ЄС, «які закликають до більш конкретної, менш ідеологічної Європи». А Орбан назвав угоду трьох політичних груп в Європарламенті — «Європейська народна партія», «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» та ліберали — «коаліцією брехні та обману».