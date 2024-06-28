Росіяни зазнають дедалі більших людських втрат. Огляд матеріалів іноземних медіа 27 червня

У травні, згідно з американськими та британськими даними, росіяни щодня втрачали загиблими й пораненими приблизно тисячу людей. Цей показник вищий, ніж був зазвичай раніше ― хоч зараз росіяни щомісяця відправляють на фронт 25―30 тисяч солдатів, загалом покриваючи нестачу і продовжуючи мʼясні штурми. Однак ситуація для окупаційного війська поступово погіршується, пише The New York Times.

По-перше, хоч населення Росії й набагато більше за українське, невідомо, скільки ще таких втрат російський режим здатен безболісно витримати. Росіяни вже зараз активно залучають до війни вихідців із країн Африки та Азії ― це очевидна ознака дефіциту, пише видання.

По-друге, настільки висока смертність означає, що військові змушені кидати новонабраних окупантів якнайшвидше в бій. Ті не встигають навчитися воювати ― серед наслідків цього нижча ефективність на полі бою і ще вища смертність.

Третій негативний для росіян фактор ― те, що війна продовжує змінюватись. Дрони не дають можливості непомітно зробити щось групою людей, касетні боєприпаси й міни роблять задачу пройти відкритою місцевістю майже нереальною, нові поставки західної зброї в ЗСУ вирівнюють паритет ― і він на полі бою вже відчутний, стверджують співрозмовники видання з числа американських військових. «Мʼясні штурми» допомогли росіянами захопити Бахмут і Авдіївку, але на Харківщині ця тактика вже не дала бажаного результату. Росіян зупинили, десь відігнали, їм вдалося хіба що знищити Вовчанськ ― але не захопити його.

На лінії фронту ЗСУ зараз переважно в захисній позиції ― а в такому режимі втрати менші, та й українці вже встигли окопатись, пише видання. Та попри це росіяни досі не роблять висновків зі статистики, готуючись до наступу найближчим часом. Вони сподіваються відхопити ще трохи територій на півдні та сході України, пише медіа.

Це лише частина огляду. Резюме інших цікавих матеріалів світових медіа про російсько-українську війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!