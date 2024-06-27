YouTube намагається укласти ліцензійні угоди зі звукозаписними компаніями, щоб навчати свій штучний інтелект на піснях

YouTube веде переговори зі звукозаписними компаніями, щоб отримати ліцензію на використання пісень їхніх артистів для навчання штучного інтелекту для свого нового інструменту.

Про це виданню Financial Times повідомили троє людей, знайомих із цим питанням.

Переговори відбуваються на тлі того, що YouTube збирається вже цьогоріч запустити новий інструмент для генерації музики, який стане частиною сервісу YouTube Shorts. Для цього відеохостинг намагається отримати ліцензію на використання пісень десятків артистів.

YouTube нещодавно запропонував одноразові виплати таким великим лейблам, як Sony, Warner і Universal, щоб спробувати переконати якомога більше виконавців дозволити використовувати їхню музику для навчання ШІ.

Але багато артистів, як і раніше, виступають категорично проти того, щоб штучний інтелект генерував музику. Вони здебільшого побоюються, що це може підірвати цінність їхньої роботи. Водночас будь-який крок лейблу, який примушуватиме своїх зірок до співпраці з ШІ-розробниками, був би «надзвичайно суперечливим».

Минулого року YouTube почав тестувати ШІ-інструмент під назвою Dream Track, який генерував короткі композиції, що імітували стиль відомих музикантів. Лише десять артистів погодилися надати свої пісні для продуктів, зокрема Charli XCX, Трой Сіван, Джон Ледженд, Демі Ловато та Sia.

«Ми не плануємо розширювати Dream Track, але ведемо розмови з лейблами про інші експерименти», — заявили в YouTube.

YouTube починає переговори зі звукозаписними компаніями лише після того, як у понеділок провідні лейбли подали до суду на ШІ-стартапи Suno та Udio. Їх звинувачують у незаконному використанні треків, захищених авторським правом, для навчання своїх моделей штучного інтелекту. Позивачі вимагають до $150 тисяч за кожну пісню, авторські права на яку порушили.